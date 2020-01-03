Главу района арестовали в Красноярском крае по подозрению во взяточничестве

03.01.20 11:29

© РИА Новости. Виталий Белоусов

3 января. Interfax-Russia.ru - Следователи по материалам полиции возбудили уголовное дело в отношении главы Козульского района Красноярского края, обвиняемого в получении взятки, сообщило в пятницу межрегиональное следственное управление СКР.

По версии следствия, 31 декабря 2019 года глава района получил от красноярского предпринимателя 100 тыс. рублей в качестве части взятки в размере 350 тыс. рублей за помощь в заключении контрактов на ремонт крыши бюджетного учреждения.

"Допрошенный в качестве обвиняемого чиновник частично признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следствие не исключает, что это не единственный эпизод его преступной деятельности и будут установлены новые факты", - говорится в сообщении.

Суд по ходатайству следствия избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за незаконные действия).

По информации с сайта администрации Козульского района, с 31 июля 2015 года муниципалитетом руководит Федор Гардт.