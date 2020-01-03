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03.01.20 11:29
Главу района арестовали в Красноярском крае по подозрению во взяточничестве
По версии следствия, 31 декабря 2019 года глава района получил от красноярского предпринимателя 100 тыс. рублей в качестве части взятки в размере 350 тыс. рублей за помощь в заключении контрактов на ремонт крыши бюджетного учреждения.
"Допрошенный в качестве обвиняемого чиновник частично признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следствие не исключает, что это не единственный эпизод его преступной деятельности и будут установлены новые факты", - говорится в сообщении.
Суд по ходатайству следствия избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за незаконные действия).
По информации с сайта администрации Козульского района, с 31 июля 2015 года муниципалитетом руководит Федор Гардт.
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