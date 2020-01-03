МИД РФ: после удара США по окрестностям Багдада возникнет эскалация напряженности

03.01.20 13:44

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

3 января. Interfax-Russia.ru - Ракетный удар Вашингтона по окрестностям Багдада приведёт только к эскалации напряжённости, которая навредит миллионам людей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Кроме эскалации напряжённости в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей, это не приведёт", - написала она в своём "Фейсбуке".

Захарова напомнила, что Вашингтон не обращался в СБ ООН за осуждением нападений на своё посольство в Ираке. "Значит, мировая реакция его не интересовала. Интересовало изменение расклада в регионе. Кстати, на протяжении последних 5-6 лет США неоднократно блокировали заявления председателя СБ с осуждением нападений на посольства других стран - примеров очень много", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Она также обратила внимание на то, что "ключевой" в этом контексте является оценка Ирака, "как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства, и она дана: "Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценивает воздушный удар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, как акт агрессии против его страны".

Позднее в пятницу МИД РФ опубликовал комментарий в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани.

"С тревогой восприняли информацию о гибели командующего силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в ходе удара вооруженных сил США по аэропорту Багдада. Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности", - отмечается в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе", - заявляет МИД России.

Ранее в пятницу сообщалось, что генерал-майор Касем Сулеймани, командующий силами "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана, и Абу Махди аль-Мухандис, заместитель командующего иракскими Народными мобилизационными силами (НМС, шиитское ополчение - ИФ), были убиты в результате авиаударов США в Багдаде.