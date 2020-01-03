Нормативы подушевого финансирования школ и детских садов увеличены в Москве

03.01.20 13:54

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 января. Interfax-Russia.ru - Затраты на каждого воспитанника образовательных учреждений Москвы выросли с 2020 года, решение принято на заседании президиума столичного правительства в декабре.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы, с 1 января 2020 года подушевой норматив на учащихся 1-4 классов составит 135 тыс. рублей в год (+10 тыс. рублей), 5-9 классов - 155 тыс. рублей (+15 тыс. рублей), 10-11 классов - 175 тыс. рублей (+15 тыс. рублей).

"Нормативные затраты на одного воспитанника дошкольного отделения увеличены до 185 тыс. рублей для групп полного дня и до 75 тыс. рублей для групп кратковременного пребывания", - уточнили в мэрии.

В пресс-службе напомнили, что все школы Москвы получают бюджетное финансирование по единым подушевым нормативам в зависимости от количества учащихся и воспитанников.

"Такой подход является базовым условием равенства возможностей школьников на получение качественного образования", - заявили в городской администрации.

Мэр столицы Сергей Собянин пояснил, как работает механизм подушевого финансирования.

"Условно: чем больше детей ходит в школу, тем больше она получает, больше развивается, больше тратит на самих же учеников. Все дополнительные деньги пойдут на зарплаты учителям и повышение качества образования", - написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".