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Обвиняемый в Крыму в подготовке теракта Приходько не просил о встрече со священником - ФСИН

© РИА Новости. Владимир Песня
3 января. Interfax-Russia.ru - Содержащийся в симферопольском СИЗО 61-летний Олег Приходько, обвиняемый в подготовке теракта в Крыму, не просил встретиться со священником, заявляет пресс-служба управления ФСИН России по республике Крым и Севастополю.

"От подследственного Приходько заявлений с просьбой о встрече со священнослужителем не поступало", - говорится в информации ведомства.

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова накануне написала в фейсбуке, что украинец Приходько подал "два ходатайства в администрацию пенитенциарного учреждения о допуске к нему священника, но ответа так и не получено". Денисова попросила свою российскую коллегу Татьяну Москалькову принять срочные меры по допуску священника к Приходько.

"Также сообщаем, что 26 декабря 2019 следственный изолятор #1 посещал помощник начальника УФСИН России по республике Крым и Севастополю по работе с верующими протоиерей Роман Цуркан. На момент визита отца Романа от Приходько заявлений не поступало. В случае поступления заявления от подследственного Приходько о желании встретиться со священнослужителем, ему будет организована данная встреча", - добавила пресс-служба управления ФСИН.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ 9 октября нашли в гараже кузнеца из села Орехово Сакского района Крыма Приходько самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью и задержали мужчину. Его обвиняют в подготовке взрыва в администрации небольшого города Саки на западе полуострова.

Крымчанин утверждает, что взрывчатку ему подкинули. Приходько считает уголовное дело преследованием за проукраинскую позицию: он считает незаконным присоединение Крыма к России весной 2014 года, а также установил украинские и крымскотатарские флаги на крыше своего дома.

ЦОС ФСБ в пресс-релизе описал фигуранта дела как "российского гражданина, приверженца нацистской идеологии, являющегося членом украинских экстремистских организаций".

Приходько считает себя только гражданином Украины, утверждает, что российский паспорт ему вручили вопреки желанию в 2016 году. Он заявляет также, что не состоит "ни в каких экстремистских или террористических сообществах".

Киевский райсуд Симферополя постановил арестовать фигуранта дела на два месяца - до 10 декабря 2019 года, затем продлил арест до четырех месяцев - до 10 февраля 2020 года.

Максимальный срок, который может грозить Приходько, - 7,5 лет колонии строгого режима.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года после смены власти в Киеве вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Официальная Москва заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит России.

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