Сборы российского кино в кинотеатрах в 2019 году снизились и составили 12,3 млрд рублей

03.01.20 19:01

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

3 января. Interfax-Russia.ru - Кассовые сборы российского кино за 2019 год составили 12,3 млрд рублей (в 2018 году 13,8 млрд рублей), всего за год было продано 220 млн билетов, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Доля российских фильмов в кинотеатрах страны в 2019 году составила 23% от совокупного числа проданных билетов. Кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, то есть 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката", - говорится в сообщении.

Отмечается, что показатели отечественного кино уступили значениям 2018 года, что в первую очередь связано с выходом в прокат ряда ожидаемых голливудских фильмов: ремейков классической анимации "Король лев", "Алладин" и "Дамбо", четырех фильмов киновселенной комиксов "Марвел", включая завершающий фильм "Мстители: Финал", продолжений франшиз "Как приручить дракона", "Тайная жизнь домашних животных", "Холодное сердце", "Малефисента" и "Звездные войны", "Форсаж", "Оно", а также кассовых хитов "Однажды в Голливуде", "Джокер" и других.

"Действительно, невероятно сильные и такие разные американские картины в прокате 2019 года составили серьёзную конкуренцию российским фильмам. И не только российским. Американские блокбастеры просто напалмом жгли европейский национальный кинематограф, рвали кассу в Китае, тем важнее и радостнее для нас то, что доля российского кино у нас в стране не опустилась ниже 23%", - сказала глава департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова, слова которой приводит пресс-служба.

Любимова добавила, что в 2019 году российские фильмы традиционно охватили максимальное количество жанров.

"Особенное внимание в репертуаре кинотеатров российские продюсеры традиционно уделяют праздничным дням. И, конечно, важнейшие даты для всей индустрии - это новогодние каникулы. Для Минкультуры России, безусловно, очень важно, чтобы в эти дни были представлены самые разные картины, самых разных жанров. Чтобы каждый мог найти себе фильм по вкусу" - добавила Любимова.

Крупнейшим российским фильмом в 2019 году стала военно-приключенческая картина Алексея Сидорова "Т-34", собравшая в прокате 2,3 млрд рублей. Фильм посмотрели 8,8 млн зрителей. Два фильма по мотивам одноименного комедийного сериала - "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" и "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" - привлекли в 2019 году в общей сложности 6,6 млн зрителей и 1,7 млрд рублей.

Среди других российских релизов 2019 года, как уточнили в пресс-службе министерства, значительный вклад в показатели отечественного кино внесли комедии "Громкая связь" и "Бабушка легкого поведения 2", боевик "Миллиард", триллер "Текст" и другие фильмы.

"С 2015 по 2018 год российское кино обновляло собственные рекорды как по количеству зрителей, так и по кассовым сборам. Количество зрителей в этот период удвоилось, а кассовые сборы в кинотеатрах страны выросли даже более чем в два раза. Это арифметика выбора зрителя и с ней не поспорить. Посетители кинотеатров всё чаще выбирают российское кино", - добавил исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов, слова которого также приводит пресс-служба.

Уточняется, что совокупный объем российского кинорынка в 2019 году достиг рекордных значений.

"В кинотеатрах было продано почти 220 млн билетов (219,3 млн билетов, 55,4 млрд рублей кассовых сборов). Темп роста по сравнению с 2018 годом составил +10% по кассовым сборам и +9% по количеству проданных билетов", - сообщили в Минкультуры.

В феврале 2019 года министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что кассовые сборы российских фильмов в 2018 году составили 13,8 млрд рублей. Министр сообщил, что доля по зрителям у российского кино составила почти 29%.