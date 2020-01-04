Следователи проверяют сообщения об отказе в стоматологической помощи ребенку в клинике Приморья

04.01.20 07:28

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

4 января. Interfax-Russia.ru - Доследственная проверка проводится в приморском городе Уссурийске после сообщений о том, что ребенку в стоматологической клинике не оказали помощь, после чего между врачом и родителями произошел конфликт, сообщило в субботу следственное управление СКР по региону.

"В средствах массовой информации появились сведения о том, что в одном из медицинских учреждений города Уссурийска Приморского края не оказали стоматологические услуги малолетнему ребенку, в результате чего между родителями ребенка и врачом произошел конфликт", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ и соцсети сообщали, что в результате конфликта стоматолог несколько раз ударил мать ребенка.