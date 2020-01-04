Самолет Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, экстренно сел в Перми

04.01.20 07:35

© РИА Новости. Максим Блинов

4 января. Interfax-Russia.ru - Самолет авиакомпании Red Wings со 176 пассажирами на борту, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино" из-за проблем с навигационным оборудованием, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе аэропорта в субботу.

"Самолет Airbus-320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием" - сообщили в пресс-службе.

Самолет совершил посадку около 7:00 МСК, пострадавших нет. Пассажиры ожидают запасной борт.