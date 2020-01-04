Правительство России обнародовало план законопроектной работы на 2020 год

04.01.20 12:50

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

4 января. Interfax-Russia.ru - План законопроектной деятельности правительства России на 2020 год опубликован на сайте кабинета министров в субботу.

"План подготовлен в целях реализации положений, предусмотренных программами социально-экономического развития государства и другими программными документами президента и правительства России", - говорится в документе.

План состоит из 6 разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных "на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие, развитие отраслей экономики, развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни, сбалансированное региональное развитие, повышение качества государственного управления".

Проект плана рассмотрен и одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Премьер Дмитрий Медведеву своим распоряжением от 26 декабря 2019 утвердил план законопроектной деятельности правительства на 2020 год и поручил руководителям федеральных органов исполнительной власти принять необходимые меры по организации выполнения плана.