Премьер РФ подписал постановление о господдержке строительства судов рыбопромыслового флота

04.01.20 12:55

© РИА Новости. Андрей Шапран

4 января. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о господдержке российским организациям с целью обновления рыбопромыслового флота, обеспечения его высокотехнологичными судами, для чего в бюджете запланировано выделение субсидий на 1,38 млрд рублей, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте правительства.

"Судовладельцам, транспортным и рыбопромысловым компаниям в целях обновления состава гражданского флота предоставляется ряд мер господдержки, в том числе возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам, а также на строительство новых судов взамен судов, сданных на утилизацию. Однако эти меры оказались неэффективными в отношении судов рыбопромыслового флота в связи с более продолжительными сроками их окупаемости по сравнению со сроками окупаемости транспортных и пассажирских судов, а также судов технического флота", - говорится в сообщении.

"Рыбопромысловые компании занимаются рыболовством на дешёвых устаревших судах иностранного производства либо отдают предпочтение зарубежным верфям при строительстве новых", - отмечается в документе.

Постановлением утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота.

"Господдержка предусматривает предоставление субсидии российским организациям путём возмещения 30% стоимости нового судна при условии размещения судостроительного заказа на отечественных верфях, его полной оплаты и использования построенного судна в целях рыболовства в течение пяти лет под Государственным флагом РФ. При этом субсидия не будет предоставляться в случае получения рыбопромысловой компанией других мер господдержки на строительство такого судна", - говорится в сообщении.

"В федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на эти цели предусмотрено 1,380 млрд рублей", - отмечается в документе.