Договорились: Москва и Киев подписали контракт о продолжении транзита газа
  
Под небольшой процент: правительство ввело льготные кредиты для бизнеса на Дальнем Востоке
   
Мост как неуважение: в США осудили запуск ж/д сообщения между Россией и Крымом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
04.01.20 13:05

Премьер РФ утвердил план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата до 2022г

© РИА Новости. Екатерина Штукина
4 января. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства в субботу.

"Распоряжение от 25 декабря 2019 года №3183-р. Утверждённый национальный план является первым этапом мероприятий по адаптации экономики и населения к изменениям климата и включает в себя институциональные, организационные и методические мероприятия, направленные на формирование государственных подходов к адаптации к изменениям климата", - говорится в документе.

Национальным планом "определены меры экономического и социального характера, осуществляемые федеральными и региональными органами исполнительной власти в целях уменьшения уязвимости населения России, экономики и природных объектов к последствиям изменений климата, а также использования благоприятных возможностей, обусловленных такими изменениями", отмечается в документе.

"Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию мероприятий национального плана, поручено утвердить отраслевые планы адаптации к изменениям климата, а высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Федерации, ответственным за реализацию мероприятий национального плана, рекомендовано организовать работу по адаптации к изменениям климата и утвердить соответствующие региональные планы", - говорится в документе.

Из распоряжения следует, что федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию мероприятий национального плана, поручено утвердить отраслевые планы адаптации к изменениям климата до 30 сентября 2021 года.

Руководителям субъектов РФ, ответственным за реализацию мероприятий национального плана, рекомендуется "организовать работу по адаптации к изменениям климата и утвердить региональные планы адаптации к изменениям климата до 10 мая 2022 года".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  04.01.20 13:35
Сильный ветер, снег и гололедица ожидаются в столичном регионе до конца суток
.
  04.01.20 13:19
К весне в новой Москве построят тепличный корпус площадью в три футбольных поля
.
  03.01.20 13:54
Нормативы подушевого финансирования школ и детских садов увеличены в Москве
.
  02.01.20 12:18
Стоимость трудового патента для мигранта в Москве выросла на 350 рублей
.
  02.01.20 11:37
МЧС предлагает сделать обязательной эвакуацию граждан из зон ЧС
.
  01.01.20 17:01
Более 750 тыс. пассажиров воспользовались городским транспортом в новогоднюю ночь в Москве
.
  01.01.20 13:05
Социальные выплаты и пособия в Москве выросли на 5,6%
.
  01.01.20 11:40
Эвакуация легковых машин в Москве подорожала на 200 рублей
.
  01.01.20 11:22
Москва досрочно переходит на раздельный сбор мусора
.
  31.12.19 10:11
Общественный транспорт Москвы будет бесплатно работать всю новогоднюю ночь


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket