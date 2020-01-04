Премьер РФ утвердил план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата до 2022г

04.01.20 13:05

© РИА Новости. Екатерина Штукина

4 января. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства в субботу.

"Распоряжение от 25 декабря 2019 года №3183-р. Утверждённый национальный план является первым этапом мероприятий по адаптации экономики и населения к изменениям климата и включает в себя институциональные, организационные и методические мероприятия, направленные на формирование государственных подходов к адаптации к изменениям климата", - говорится в документе.

Национальным планом "определены меры экономического и социального характера, осуществляемые федеральными и региональными органами исполнительной власти в целях уменьшения уязвимости населения России, экономики и природных объектов к последствиям изменений климата, а также использования благоприятных возможностей, обусловленных такими изменениями", отмечается в документе.

"Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию мероприятий национального плана, поручено утвердить отраслевые планы адаптации к изменениям климата, а высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Федерации, ответственным за реализацию мероприятий национального плана, рекомендовано организовать работу по адаптации к изменениям климата и утвердить соответствующие региональные планы", - говорится в документе.

Из распоряжения следует, что федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию мероприятий национального плана, поручено утвердить отраслевые планы адаптации к изменениям климата до 30 сентября 2021 года.

Руководителям субъектов РФ, ответственным за реализацию мероприятий национального плана, рекомендуется "организовать работу по адаптации к изменениям климата и утвердить региональные планы адаптации к изменениям климата до 10 мая 2022 года".