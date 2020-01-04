Сильный ветер, снег и гололедица ожидаются в столичном регионе до конца суток

04.01.20 13:35

© РИА Новости. Максим Блинов

4 января. Interfax-Russia.ru - МЧС предупреждает о приближении холодного фронта в эти выходные к московскому региону.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в связи с прохождением холодного фронта волнами, 4 января с 14 часов до конца суток в Москве ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед, усиление ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС по Москве.

Главное управление МЧС по Московской области также предупредило жителей региона о прохождении холодного фронта и непогоде.

МЧС рекомендует быть внимательными на дорогах: снизить скорость, избегать внезапных маневров и держать дистанцию.