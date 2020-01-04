На Чукотке найдено тело сноубордиста, пропавшего после лавины

04.01.20 13:43

© РИА Новости. Альбина Олисаева

4 января. Interfax-Russia.ru - На Чукотке обнаружено тело сноубордиста, пропавшего 22 декабря в окрестностях поселка Эгвекинот после схода крупнейшей за последние годы снежной лавины, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте регионального главка МЧС.

"4 января, в распадке, расположенном в 15 км. от населенного пункта Эгвекинот, в месте схода лавины обнаружено тело ранее пропавшего сноубордиста. Главное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу выражает благодарность неравнодушным людям и организациям, принявшим участие в поисковых мероприятиях", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сноубордист 22 декабря катался на необорудованном склоне и пропал после схода лавины, которая стала самой крупной за 35 лет. Её длина составила почти 1,3 км, а ширина - до 30 метров.

В поисках задействовали спасателей, волонтеров, в районе операции было расчищено более 7 тыс. кв. метров. Также был проведен осмотр территории с вертолета. Поиски осложнялись угрозой схода новой лавины.