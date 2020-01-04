Пассажиры внепланово севшего в Перми самолета продолжили свой путь в Петербург

04.01.20 18:02

© РИА Новости. Олег Золото

4 января. Interfax-Russia.ru - Пассажиры самолета авиакомпании Red Wings, который летел из Тюмени в Санкт-Петербург, но сел в Перми из-за неисправности, вылетели в пункт назначения на резервном борту, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе аэропорта в субботу.

"Резервный борт с пассажирами вылетел в Санкт-Петербург в 17:20 (15:20 мск)", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, утром в субботу самолет Airbus-320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием. На борту находились 180 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.