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05.01.20 10:29
Ралли-рейд "Дакар-2020" стартует в Саудовской Аравии
Гонка стартует в Джидде и завершится 17 января в Киддии недалеко от Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии.
Общая протяженность маршрута составит 7900 км, из которых 5000 км придутся на 12 спецучастков.
Как сообщала пресс-служба соревнования, на гонку заявлен 351 боевой экипаж (против 334 в Перу в 2019 году): 170 мотоциклов и квадроциклов, 134 автомобиля и багги, 47 грузовиков.
Участие в том числе примут 13 женщин включая тандем Камелии Липароти и Аннетт Фишер. Всего заявку на участие подали 557 спортсменов из 53 стран. Наибольшее представительство будет у Франции (258), за которой следуют Испания (77) и Нидерланды (53). Высокий прирост участников непосредственно из Саудовской Аравии, которую представят 18 участников (13 гонщиков и 5 штурманов).
В зачете внедорожников штурманом саудовца Язида Аль-Раджи на Toyota Hilux станет опытный россиянин Константин Жильцов, тогда как Владимир Васильев, с которым в прошлые годы выступал Жильцов, поедет вместе с украинцем Виталием Евтеховым.
В зачете внедорожников также выступят Денис Кротов, Александр Доросинский и Олег Уперенко.
В зачете багги участие примут Сергей Карякин и Антон Власюк, Алексей Шмотьев и Андрей Рудницкий, Федор Воробьев и Кирилл Шубин, Илья Русс и Антон Яращук.
В категории мотоциклов поедет Дмитрий Агошков.
По традиции самое большое представительство России будет в категории грузовиков, где команда "КАМАЗ-Мастер" выставит четыре экипажа: Эдуард Николаев, штурман Евгений Яковлев, механик Владимир Рыбаков; Андрей Каргинов, штурман Андрей Мокеев, механик Игорь Леонов; Антон Шибалов, штурман Дмитрий Никитин, механик Иван Татаринов; Дмитрий Сотников, штурман Руслан Ахмадеев, механик Ильгиз Ахметзянов.
Ралли-марафон "Дакар" проводится ежегодно с 1978 года. С 2009 года гонка проходит в Южной Америке. В Саудовской Аравии гонка будет проходить впервые.
"КАМАЗ-Мастер" является самой титулованной командой "Дакара" в зачете грузовиков. Она - 16-кратный победитель знаменитого ралли-рейда. На втором месте по победам Tatra (6 раз), на третьем - Mercedes (5).
Что касается пилотов, то чаще всего "Дакар" в классе грузовиков выигрывал Владимир Чагин - нынешний руководитель "КАМАЗ-Мастер", на его счету 7 побед. На одну победу меньше у чеха Карела Лопрайса. На третьем месте идет Николаев - четыре победы. Николаев - действующий победитель "Дакара".
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