Работники Горьковского автозавода после новогодних каникул уйдут в отпуск до 24 января

05.01.20 11:35

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

5 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Горьковского автозавода (Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") уйдут в оплачиваемый отпуск с 9 января по 24 января 2020 года включительно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "ГАЗа".

"Сразу после новогодних праздников Горьковский автозавод начнет модернизацию производственных линий для подготовки к выпуску низкопольного микроавтобуса "ГАЗель City", который станет главной новинкой компании в 2020 году. Также в дни корпоративного отпуска будут проводиться работы по подготовке сборочного конвейера к выпуску новых модификаций стреднетоннажных грузовых автомобилей. На время работ, в период с 9 по 24 января, компания предоставляет производственным работникам ежегодный оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия", - сказал собеседник агентства.

Последний рабочий день в текущем году на "ГАЗе" перед новогодними каникулами - 30 декабря, 31 декабря рабочих ожидает выходной день. Первым рабочим днем после корпоративного отпуска станет 27 января.

Во время корпоративного отпуска на "ГАЗе" также будет проводиться сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в 2019 году сотрудники Горьковского автозавода уходили в корпоративный отпуск в начале года после новогодних каникул с 9 января по 22 января включительно. Автозавод проводил модернизацию производства и сервисное обслуживание оборудования. Также 4 дня корпоративного отпуска у сотрудников было на майские праздники. Кроме того, модернизация производства на заводе проводилась летом во время ежегодного оплачиваемого корпоративного отпуска - в период с 29 июля по 11 августа включительно.

Горьковский автозавод выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом. Кроме техники марки "ГАЗ" предприятие выпускает автомобили для компаний Volkswagen.

Группа "ГАЗ" объединяет 13 предприятий в 8 регионах России, выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.