Россиянам в Кении рекомендуют избегать мест массового скопления людей

05.01.20 12:01

© РИА Новости. Илья Питалев

5 января. Interfax-Russia.ru - Посольство РФ в Кении рекомендовало россиянам, находящимся в этой африканской стране, проявлять повышенную бдительность после нападения боевиков группировки "Аш-Шабаб" на военную базу США в округе Ламу.

"В связи с сообщениями о нападении экстремистов на военный объект в округе Ламу посольство призывает всех российских граждан в Кении проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей, при возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно информировать роспосольство", - говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в Twitter.

Ранее представитель армии Кении полковник Пол Нджугуна сообщил, что в 05:30 утра воскресенья (совпадает с мск) "была предпринята попытка нарушить безопасность на аэродроме Манда".

На данный момент найдены тела четырех террористов.

"Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за нападение, заявив, что она "успешно штурмовала сильно укрепленную военную базу и теперь взяла под эффективный контроль ее часть".