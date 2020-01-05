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05.01.20 12:44

Бронемашины с безэкипажным боевым модулем получат Сухопутные войска в 2020 году

© РИА Новости. Владимир Астапкович
5 января. Interfax-Russia.ru - Партии боевых машин пехоты БМП-3 с необитаемым боевым модулем "Эпоха" и БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" поступят в подразделения Сухопутных войск Вооружённых сил РФ в наступившем году, сообщает российское военное ведомство.

"Эти и другие современные образцы бронетанковой техники предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" в воскресенье.

Отмечается, что БМПТ "Терминатор" - "многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность".

"Терминатор" способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника", - говорится в сообщении.

БМП-3 - современная российская боевая машина пехоты. Предназначена для уничтожения легкобронированной техники и живой силы противника, низколетящих воздушных целей. В отличие от предшественников, БМП-3 получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, повышена защищенность экипажа. Машина способна форсировать водные преграды.

Безэкипажный боевой модуль "Эпоха" был в числе современных образцов вооружения и боевой техники, которые представили президенту России Владимиру Путину 24 декабря 2019 года на выставке в Национальном центре управления обороной РФ.

В 2014 году "Интерфакс" сообщал, что новый боевой модуль "Эпоха" разрабатывается для перспективной БМП "Курганец-25", но может устанавливаться на другие российские боевые машины пехоты.

Контракт на поставку Минобороны РФ БМП-3 с модулем "Эпоха" был подписан на форуме "Армия" в 2017 году.

Телеканал "Звезда" сообщал, что в составе модуля "Эпоха" - 30-мм автоматическая пушка 2А42 с боекомплектом 500 патронов. С пушкой спарен 7,62-мм пулемёт ПКТМ с боекомплектом из двух тысяч патронов. Также, по данным портала госзакупок, для модуля разрабатывалось 57-мм орудие.

Модуль "Бережок" оснащён двумя прицелами со стабилизатором, дальномером и тепловизором, противотанковым комплексом "Корнет", 30-миллиметровой пушкой, стрелявшей на расстояние до четырёх км осколочно-фугасными, бронебойно-трассирующими и зажигательными снарядами. Кроме того, на отделение установлен гранатомёт с комплектом на 350 выстрелов для поражения живой силы и лёгких построек.

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