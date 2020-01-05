МИД РФ расценивает как серьезную угрозу мировому сообществу поддержку неонацизма на государственном уровне на Украине

05.01.20 13:19

© РИА Новости. Владимир Астапкович

5 января. Interfax-Russia.ru - В МИД РФ обвинили западные страны в попустительстве властям Украины, которые на государственном уровне поддерживают неонацизм.

"Поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине представляет собой серьезную угрозу для всего мирового сообщества. В этом контексте особенно тревожит, что ползучая героизация этой человеконенавистнической идеологии на Украине проводится в течение последних 20 лет при молчаливом попустительстве Запада", - подчеркивается в сообщении, размещенном на странице российского внешнеполитического ведомства в соцсети "ВКонтакте" в воскресенье.

В этой связи в МИД напомнили о проведенном 1 января 2020 г. в Киеве факельном шествие в честь 111-летия со дня рождения Степана Бандеры. "Чествование нацистов, выступавших за этнические чистки, вызвало возмущение послов Израиля и Польши - был принят совместный документ, осуждающий героизацию украинских националистов", - отметили на Смоленской площади.

Помимо этого, указывается в сообщении, на Украине "открываются все новые памятники коллаборационистам гитлеровских карателей, в их честь переименовываются улицы".

"Складывается ощущение, что Запад выписал украинской власти некую индульгенцию и предпочитает не замечать, как Киев переписывает историю и игнорирует решения Нюрнбергского трибунала. Обнадеживает лишь то, что у представителей некоторых западных государств, наконец, начали открываться глаза на происходящее на Украине", - заявили в МИД РФ.

"В очередной раз призываем официальный Киев отказаться от порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей", - отмечается в сообщении.