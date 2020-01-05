Землетрясение магнитудой 4,9 произошло вблизи Курил

05.01.20 13:54

© РИА Новости. Антон Денисов

5 января. Interfax-Russia.ru - Землетрясение магнитудой 4,9 произошло вечером в воскресенье в Тихом океане возле Курильских островов Сахалинской области, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в воскресенье в 19:08 по сахалинскому времени (11:08 мск) с эпицентром в 180 км восточнее о. Матуа на глубине 46 км", - сказал собеседник агентства.

В населенных пунктах островов сейсмическое событие не ощутили. Тревога цунами не объявлялась.