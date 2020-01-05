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05.01.20 14:53
На горнолыжных курортах Сочи возобновили продажу единого ски-пасса, отмененную из-за отсутствия снега
"С сегодняшнего дня ски-пасс можно приобрести в кассах горнолыжных курортов", сообщает пресс-служба администрации Сочи в воскресенье.
Планировалось, что продажа единого ски-пасса стартует в конце декабря. Но из-за тёплой погоды было невозможно открыть все трассы, поэтому руководство горно-туристических комплексов приняло решение перенести старт продаж.
"После январских снегопадов ситуация изменилась. Единый ски-пасс объединит инфраструктуры трех горных курортов Сочи. Для туристов будут доступны канатные дороги и трассы курортов "Роза Хутор" и "Красная Поляна", а также горно-туристического центра "Газпром" (склоны "Альпика" и "Лаура")", - пояснили в пресс-службе.
На выбор предлагается несколько тарифов: разовый (со сроком действия один день), сезонный абонемент (с момента открытия и до окончания горнолыжного сезона) и абонемент на период от двух до восьми дней.
Для удобства туристов между курортами и поселком Красная Поляна курсирует бесплатный микроавтобус SKI BUS.
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