На горнолыжных курортах Сочи возобновили продажу единого ски-пасса, отмененную из-за отсутствия снега

05.01.20 14:53

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

5 января. Interfax-Russia.ru - Горнолыжные курорты Сочи "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная поляна" возобновили продажу единого ски-пасса, которым можно воспользоваться во время катания на лыжах и сноуборде на общих трассах, протяженностью 177 км.

"С сегодняшнего дня ски-пасс можно приобрести в кассах горнолыжных курортов", сообщает пресс-служба администрации Сочи в воскресенье.

Планировалось, что продажа единого ски-пасса стартует в конце декабря. Но из-за тёплой погоды было невозможно открыть все трассы, поэтому руководство горно-туристических комплексов приняло решение перенести старт продаж.

"После январских снегопадов ситуация изменилась. Единый ски-пасс объединит инфраструктуры трех горных курортов Сочи. Для туристов будут доступны канатные дороги и трассы курортов "Роза Хутор" и "Красная Поляна", а также горно-туристического центра "Газпром" (склоны "Альпика" и "Лаура")", - пояснили в пресс-службе.

На выбор предлагается несколько тарифов: разовый (со сроком действия один день), сезонный абонемент (с момента открытия и до окончания горнолыжного сезона) и абонемент на период от двух до восьми дней.

Для удобства туристов между курортами и поселком Красная Поляна курсирует бесплатный микроавтобус SKI BUS.