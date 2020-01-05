Акция по сбору новогодних елей в переработку началась в Москве

05.01.20 15:19

© РИА Новости. Виталий Белоусов

5 января. Interfax-Russia.ru - С 5 января и до конца февраля в Москве будут работать 379 точек приема новогодних елок на утилизацию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"С адресами точек приема елок можно ознакомиться на сайте департамента природопользования. Вместо того, чтобы выбрасывать ели в обычный мусорный контейнер, можно отвезти их в специальные пункты утилизации, где деревья переработают в щепу. В дальнейшем ее используют в сельском хозяйстве, при благоустройстве улиц, обустройстве экологических троп, а также в вольерах, где содержатся животные", - рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что акция "Елочный круговорот" проводится в Москве регулярно с 2016 года, ее главная цель - грамотная утилизация новогодних деревьев, а также привлечение внимания населения к проблеме раздельного сбора отходов.

"На мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения, поэтому органические вещества не могут вернуться в почву. В рамках акции принимают елки, сосны, пихты. Обязательным условием является отсутствие на дереве елочной мишуры и украшений. Приемка деревьев на утилизацию у горожан осуществляется бесплатно", - пояснили в пресс-службе.

Изначально действовал только один пункт приема елок на территории экоцентра "Битцевский лес", в 2019 году их число возросло до 400. В результате в 2017 году в ходе акции было собрано 565 новогодних деревьев, в 2018 году - 7 тыс. елок, а в 2019 году - уже более 27 тыс.