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05.01.20 16:08
Москвичи просят ускорить программу реновации жилья
"Буквально на днях мы подвели тоги опросов, по результатам которых около 80% москвичей просят ускорить строительство домов по программе реновации и последующее переселение", - написал Хуснуллин в фейсбуке в воскресенье.
Он напомнил, что нормативный срок реализации программы составляет 15 лет. "Именно сжатые сроки реализации программы вынуждают нас на первых этапах строить высотные дома. Это позволяет высвобождать дополнительные площадки для возведения жилья и размещения необходимых социальных объектов", - пояснил Хуснуллин.
Заммэра подчеркнул, что отказ от такого подхода увеличит сроки реализации программы вдвое - до 30 лет.
"На сегодня утверждено 54 проекта планировки кварталов реновации. Средняя этажность застройки по этим проектам составляет 12,5 этажей, а в целом по программе достигнет 15,5 этажей. Таким образом, переуплотнения городской застройки не произойдет", - написал Хуснуллин.
Глава стройкомплекса пояснил, что две трети проектируемых и строящихся домов будут не выше 14 этажей, около одной трети - не более 24 этажей и лишь незначительная часть зданий станет высотными доминантами.
"При этом, первые этажи домов - нежилые и отдаются под бытовые сервисы, магазины шаговой доступности, кафе и другие предприятия малого бизнеса", - подчеркнул Хуснуллин.
Ранее главный архитектор столицы Сергей Кузнецов сообщал, что в проектах планировок будущих кварталов реновации закладывается не более 2% высотных доминант. "Плотность застройки, а, значит, и ее высотность, закладывается исходя из каждого конкретного проекта, по нашим оценкам, высотных доминант будет по городу всего в кварталах реновации не более 2%", - говорил журналистам Кузнецов.
Программа реновации жилищного фонда Москвы стартовала в 2017 году. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома. В адресный перечень программы входит 431 стартовая площадка с объемом строительства более 6,7 млн кв. м жилья.
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