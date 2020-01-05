05.01.20 16:45

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

5 января. Interfax-Russia.ru - Число заболевших корью в Якутске выросло до 68 человек, 16 пациентов проходят лечение в стационаре, сообщает сайт регионального Минздрава.

"На 5 января 2020 года в Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью, из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение", - говорится в сообщении.

В период неблагополучной эпидемиологической ситуации здание Республиканского детского противотуберкулёзного санатория является резервным для перепрофилирования коек под инфекционный стационар для заболевших корью, отметили в ведомстве.

"Принято решение со 2 января задействовать детский санаторий с учетом подъёма сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории республики, с целью разделения потоков пациентов", - говорится в сообщении.

После урегулирования эпидситуации и сворачивания корьевого стационара детский тубсанаторий продолжит работу в полном объеме, дети вернутся на санаторно-курортное лечение, уточнили в Минздраве республики.