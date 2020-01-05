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05.01.20 16:45
В Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью
"На 5 января 2020 года в Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью, из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение", - говорится в сообщении.
В период неблагополучной эпидемиологической ситуации здание Республиканского детского противотуберкулёзного санатория является резервным для перепрофилирования коек под инфекционный стационар для заболевших корью, отметили в ведомстве.
"Принято решение со 2 января задействовать детский санаторий с учетом подъёма сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории республики, с целью разделения потоков пациентов", - говорится в сообщении.
После урегулирования эпидситуации и сворачивания корьевого стационара детский тубсанаторий продолжит работу в полном объеме, дети вернутся на санаторно-курортное лечение, уточнили в Минздраве республики.
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