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05.01.20 17:45
Теннисисты сборной России победили США на ATP Cup
Во второй игре в рамках матча россиянин Даниил Медведев победил американца Джона Иснера со счетом 6:3, 6:1.
Ранее Карен Хачанов нанес поражение Тейлору Фритцу - 3:6, 7:5, 6:1.
Счет по победам в противостоянии сборных теперь 2-0 в пользу россиян. Команд ожидает парная встреча.
Турнир проходит в Австралии. В первом туре группы D Россия со счетом 3-0 победила Италию. Впереди россиян ждет игра с Норвегией.
Россия возглавляет свою группу. В четвертьфинал выходят шесть победителей групп, а также две лучшие из занявших вторые места.
Турнир ATP Cup проводится впервые.
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