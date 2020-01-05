|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
05.01.20 18:35
Экипаж Шибалова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл первый этап "Дакара"
Второе место занял белорусский экипаж во главе с Сергеем Вязовичем из команды MAZ. В тройку лучших также попал экипаж голландца Януса ван Кастерна из Iveco.
В ралли-рейде принимают участие еще три экипажа "КАМАЗ-Мастер": экипаж Николаева на первом этапе стал четвертым, Каргинова - седьмым, Николаева - десятым.
Николаев - действующий победитель "Дакара". Ралли-марафон в качестве пилота он выигрывал четыре раза (2013, 2017, 2018, 2019 годы). Еще один раз (2010 г.) он стал триумфатором ралли-рейда, будучи механиком в составе экипажа Владимира Чагина - нынешнего руководителя команды.
"Дакар" в 2020 году впервые проходит в Саудовской Аравии. Первый этап гонки проходил по маршруту Джидда - Аль-Ваджх.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket