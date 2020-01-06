РФ запрещает поставки цитрусовых из Китая

06.01.20 09:03

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

6 января. Interfax-Russia.ru - Россельхознадзор с 6 января запрещает поставки цитрусовых из Китая.

Решение было принято по итогам телефонных переговоров с Главным таможенным управлением КНР в конце декабря.

"При обсуждении поставок цитрусовых из Китая в Россию Россельхознадзор отметил, что принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность. Российское ведомство продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемой продукции", - сообщала служба.

По данным Россельхознадзора, за 11 месяцев 2019 года Китай поставил в РФ 240,6 тыс. тонн фруктов, в том числе 151,2 тыс. тонн цитрусовых.

С 10 августа 2019 года действуют ограничения на ввоз из Китая косточковых и семечковых культур. Как сообщал Россельхознадзор, результаты проведенной с 29 октября по 9 ноября инспекции мест выращивания и хранения семечковых культур показали недостаточную эффективность системы карантинного фитосанитарного контроля продукции, отправляемой на экспорт.