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06.01.20 09:03
РФ запрещает поставки цитрусовых из Китая
Решение было принято по итогам телефонных переговоров с Главным таможенным управлением КНР в конце декабря.
"При обсуждении поставок цитрусовых из Китая в Россию Россельхознадзор отметил, что принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность. Российское ведомство продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемой продукции", - сообщала служба.
По данным Россельхознадзора, за 11 месяцев 2019 года Китай поставил в РФ 240,6 тыс. тонн фруктов, в том числе 151,2 тыс. тонн цитрусовых.
С 10 августа 2019 года действуют ограничения на ввоз из Китая косточковых и семечковых культур. Как сообщал Россельхознадзор, результаты проведенной с 29 октября по 9 ноября инспекции мест выращивания и хранения семечковых культур показали недостаточную эффективность системы карантинного фитосанитарного контроля продукции, отправляемой на экспорт.
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