В Москве продлят работу метро и МЦК в рождественскую ночь

06.01.20 10:07

© РИА Новости. Илья Питалев

6 января. Interfax-Russia.ru - Работа столичной подземки и Московского центрального кольца в рождественскую ночь будет продлена на один час, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Станции метро и МЦК в ночь с 6 на 7 января по традиции будут открыты для пассажиров до 02:00", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, до 03:30 продлевается работа 66 маршрутов наземного общественного транспорта. Помимо этого, будут работать 13 ночных маршрутов.

В Рождество также продлевается работа Московских центральных диаметров.

Так, на МЦД-1 из Лобни в ночь на 7 января последний поезд отправится в 3:18, на конечную станцию в Одинцово прибудет в 4:46. В обратном направлении электричка отправится 3:18, а в Лобню прибудет в 4:38.

На МЦД-2 из Нахабино последний поезд отправится в 1:50, на конечную станцию в Подольск прибудет в 3:50. В обратную сторону поезд отправится в 1:55, а в Нахабино прибудет в 4:07.