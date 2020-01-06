|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
06.01.20 10:22
Крым установил новый постсоветский рекорд по числу принятых туристов
"За год в Крыму отдохнуло 7,43 миллиона туристов. Это на 9,3% выше показателя 2018 года", - написал он в фейсбуке в понедельник.
Аксенов уточнил, что 57% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту, в том числе более 6 тысяч - поездами по открытому в конце года железнодорожному пути.
"Среди иностранных туристов, как и в прошлые годы, лидируют жители Украины - порядка 1,1 миллиона человек. Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма - ведь к "оккупантам" в гости не ездят", - отметил он.
Порядка 20% иностранных туристов прибыли из Белоруссии, 11% - из Казахстана, 7% - из Германии, по 4% - из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно - из Эстонии и Азербайджана.
Как сообщалось, за 2018 год в Крыму отдохнули 6,8 млн туристов, что стало постсоветским рекордом.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket