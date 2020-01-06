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06.01.20 11:58
Станцию "Южный порт" на "салатовой" ветке московского метро построят в 2023 году
"Станцию "Южный порт" хотим построить в 2023 году, хотя будем стараться раньше", - написал Хуснуллин в твиттере.
Дополнительная остановка "Южный порт"" появится на перегоне Люблинско-Дмитровской линии метро между станциями "Кожуховская" и "Печатники". В Адресной инвестиционной программе (АИП) Москвы на проектирование и строительство станции метро "Южный порт" заложено 7 млрд рублей.
Новая станция появится в границах одноименной промышленной зоны, которую в ближайшие годы ждет активное развитие.
Ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщал "Интерфаксу", что на территории производственной зоны "Южный порт" построят гостиницы, мотоклуб, физкультурный комплекс, трамвайное депо, склады и жилье. Объемы и параметры застройки окончательно пока не определены.
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