Сбежавший из части в Забайкалье солдат задержан в Красноярске

06.01.20 13:23

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 января. Interfax-Russia.ru - Солдат-срочник, сбежавший из воинской части в Забайкалье, задержан полицией и находится в воинской части в Красноярском крае, сообщили в понедельник в пресс-службе Восточного военного округа.

"Военнослужащий, ранее самовольно оставивший расположение воинской части в Забайкалье, задержан правоохранительными органами и находится в одной из воинских частей в Красноярском крае", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время он будет возвращен в воинскую часть, где проходит службу.

"Дисциплинарных мер воздействия к нему командование части применять не планирует", - сообщает округ.

В сообщении отмечается, что причиной оставления места службы военнослужащий назвал желание навестить в праздники свою мать, ранее перенесшую инсульт.

"Никаких жалоб на неуставные взаимоотношения он не заявлял", - говорится в сообщении.

О побеге солдата 4 января сообщил Комитет солдатских матерей России.