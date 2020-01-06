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06.01.20 13:23
Сбежавший из части в Забайкалье солдат задержан в Красноярске
"Военнослужащий, ранее самовольно оставивший расположение воинской части в Забайкалье, задержан правоохранительными органами и находится в одной из воинских частей в Красноярском крае", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ближайшее время он будет возвращен в воинскую часть, где проходит службу.
"Дисциплинарных мер воздействия к нему командование части применять не планирует", - сообщает округ.
В сообщении отмечается, что причиной оставления места службы военнослужащий назвал желание навестить в праздники свою мать, ранее перенесшую инсульт.
"Никаких жалоб на неуставные взаимоотношения он не заявлял", - говорится в сообщении.
О побеге солдата 4 января сообщил Комитет солдатских матерей России.
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