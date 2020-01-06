Калининградские власти вновь выставили на продажу орденский замок Прейсиш-Эйлау

06.01.20 13:23

РИА Новости. Владимир Трефилов

6 января. Interfax-Russia.ru - Власти Калининградской области будут вновь попытаются продать на торгах орденский замок Прейсиш-Эйлау, ообщила пресс-служба Конкурсного агентства региона по итогам открытого аукциона.

"Стартовал прием заявок на участие в конкурсе по продаже государственного имущества Калининградской области - нежилого здания - памятника истории и культуры замка Прейсиш-Эйлау. В связи с тем, что это объект культурного наследия, включенный в единый государственный реестр, продажа будет осуществляться через конкурс в электронной форме. По итогам независимой экспертизы, начальная цена продажи объекта составляет 6 млн 344 тыс. рублей", - говорится в пресс-релизе.

В нем также отмечается, что новый собственник должен будет предусмотреть финансирование и организацию различных видов работ, направленных на обеспечение сохранности объекта.

Агентство подчеркивает, что "в 2020 году в непосредственной близости от замка запланирована реализация проекта обустройства ландшафтного парка в рамках комплексной ревитализации территории кирхи Прейсиш-Эйлау и окрестностей озера Лангер в историко-культурный и рекреационный кластер".

Как сообщалось ранее, в начале декабря Конкурсное агентство уже пыталось продать на открытых торгах замок, запросив за обьект 9,7 млн рублей. Но для участия в торгах не было подано ни одной заявки.

Замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау является одним из крепостных сооружений средних веков, неплохо сохранившихся в Калининградской области. Он был построен в 1330 году. Во время Второй мировой войны замок пострадал не сильно. В последующие год он активно использовался, в нем даже проживали люди. При этом замок никогда не ремонтировался, что привело к частичным обрушениям крыши.

В начале 1990-х годов было принято решение провести незначительную реконструкцию и переоборудовать замок в гостиницу. Но на последних этапах его забросили. В июне 2016 года произошло возгорание крыши замка.

В декабре 2016 года прокуратура области потребовала от агентства по имуществу отремонтировать замок Прейсиш-Эйлау. Исторический объект не соответствует требованиям безопасности нахождения в нём людей.

В середине июля 2018 года стало известно, что региональное агентство по имуществу с третьей попытки нашло фирму, которая законсервирует замок и ликвидирует возможность проникновения людей в его помещения.