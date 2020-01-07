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07.01.20 09:19
Икону Божией Матери "Тихвинская" передал Спасо-Преображенскому собору Санкт-Петербурга президент РФ
Путин прибыл в собор в полночь для участия в праздничной рождественской службе. В течение более чем получаса президент вместе с другими верующими принимал участие в ночной божественной литургии, после чего кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему в подарок икону.
В ответ президент получил от настоятеля икону Казанской Божией Матери.
Перед тем, как покинуть Спасо-Преображенский собор, Путин поздравил верующих. "Я поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом, будьте здоровы и будьте счастливы. С праздником и спасибо вам большое", - сказал президент.
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