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07.01.20 09:26

Православные празднуют Рождество

© РИА Новости. Павел Лисицын
7 января. Interfax-Russia.ru - Православные верующие этой ночью начали отмечать один из главных церковных праздников - Рождество Христово.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, по традиции, совершил в храме Христа Спасителя главную рождественскую службу, на которой собрались тысячи человек. В общей сложности торжественные богослужения проходят в нескольких сотнях православных храмах Москвы и в десятках тысяч церквей Московского патриархата по всему миру.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом торжественного Рождественского богослужения в кафедральном храме Христа Спасителя пожелал современникам в эпоху прогресса соединять силу разума с добром и правдой, что, по его словам, может уберечь человеческий род "от распада и уничтожения".

Выступая с кратким приветственным словом в соборе, предстоятель Русской православной церкви отметил, что событие Рождества Иисуса Христа является "самым значительным в человеческой истории". Патриарх также напомнил слова из тропаря (краткого песнопения) праздника, в котором говорится о том, что через Рождество Спасителя "миру воссиял свет разума".

"Свет, который является синонимом добра и правды, не всегда был присущ человеческому разуму. И мы знаем, как непросто развивалась человеческая цивилизация, и тем удивительнее является феномен христианства, потому что через пришествие в мир Спасителя свет, то есть добро и правда, соединились с человеческим разумом. Конечно, не у всех и не всегда и не во все времена, но Господь открыл возможность соединить человеческий разум с добром и правдой", - сказал патриарх.

По его словам, очень важно, чтобы в нынешнюю рациональную эпоху, когда разум является движущей силой прогресса, люди, опирающиеся на его силу, помнили, что разум - это та сила, которая может приносить и добро, и зло.

"И как важно, чтобы свет разума присутствовал в нашем сознании и в нашей жизни, и чтобы действия человеческого разума приносили добро и правду как в нашей личной, в общественной жизни, так и в жизни всего человеческого рода. Вот с этим мы связываем надежду на само существование рода человеческого, потому что злом и неправдой разрушаются человеческие судьбы, семьи, жизнь человека разрушается. Но если добро и правда пронизывают нашу жизнь, то это есть ни что иное, как сила, оберегающая нас от гибели, от распада, от уничтожения", - отметил предстоятель.

Там, где люди убивают друг другу, причиняют страдания и насилие, "действует злая сила и нет никакого света", добавил патриарх.

"Поэтому мы и просим Господа, родившегося в Вифлееме, даровать свет разума каждому из нас", - заключил он.

В свою очередь президент России Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"В светлые рождественские дни миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение. Их сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости", - говорится в поздравлении.

Отмечается, что огромную созидательную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества, в сбережении нашего исторического, культурного наследия, в воспитании молодежи играют Русская православная церковь, другие христианские конфессии России. Такая большая, плодотворная работа очень важна и заслуживает самого глубокого признания.

"Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия", - говорится в поздравлении.

Праздник Рождества Христова является самым значимым для христиан после праздника Пасхи (Воскресения Христова). Патриарх Кирилл в эту ночь совершает рождественское богослужение в главном храме страны - кафедральном храме Христа Спасителя, на котором присутствуют несколько тысяч верующих.

Родившегося Спасителя мира 7 января по юлианскому календарю славят не только в Русской церкви, но также в Иерусалимской, Сербской, Грузинской и Польской церквях.

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