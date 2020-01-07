Сухопутные войска РФ проведут 11 учений с иностранными военными в 2020 году

07.01.20 09:39

© РИА Новости. Павел Львов

7 января. Interfax-Russia.ru - Сухопутные войска России проведут 11 совместных учений с иностранными военными в 2020 году, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В соответствии с планом международного военного сотрудничества на 2020 год, подразделениям Сухопутных войск предстоит продемонстрировать свои навыки в Белоруссии, Киргизии, и Пакистане, где они будут принимать участие в учениях "Нерушимое братство - 2020", "Рубеж-2020" и "Дружба-2020", - говорится в сообщении.

Кроме того, запланированы миротворческие учения с армией Китая и Республики Никарагуа.

"Подразделениям, дислоцированным в Южном военном округе, предстоит принять на своих полигонах военнослужащих из Алжирской Народной Демократической Республики", - сообщает департамент.

Отмечается, что подразделения Западного военного округа проведут учения "Индра-2020", а военные Центрального военного округа примут контингенты стран ШОС на учениях "Мирная миссия - 2020".

"На территории Восточного военного округа пройдут три международных учения: "Ларос-2020" с военнослужащими Лаосской Демократической Республики; "Селенга-2020" с подразделениями вооруженных сил Монголии и совместно учение в военнослужащими Демократической Социалистической Республика Шри-Ланка", - сообщает Минобороны.

Там уточнили, что в ходе учений будет отрабатываться совместное планирование миротворческих операций, взаимодействие штабов и нейтрализация условных незаконных вооруженных формирований.