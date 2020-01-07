Более 2 млн человек участвовали в рождественских богослужениях в России

07.01.20 12:07

© РИА Новости. Павел Лисицын

7 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудниками МВД России не допущено нарушений общественного порядка во время празднования Рождества Христова, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Принятыми мерами в период проведения рождественских богослужений нарушений общественного порядка не допущено", - сказала Волк во вторник.

По ее словам, в ночь на 7 января около 2,3 миллионов человек приняли участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Рождества Христова. Торжественные богослужения в храмах, церквях и монастырях прошли в 5,7 тысячах городов и населенных пунктах Российской Федерации.

Официальный представитель ведомства отметила, что в целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности граждан было задействовано более 45,9 тысяч сотрудников МВД России, а также военнослужащие Росгвардии, представители общественных формирований, добровольных народных дружин и работники частных охранных организаций.

"Полицейскими обследованы места проведения религиозных торжеств и прилегающих территорий. Безопасность дорожного движения вблизи храмов и монастырей обеспечена представителям Госавтоинспекции", - заключила Волк.