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07.01.20 18:26
Восемь человек погибли при пожаре в тепличном комплексе в Подмосковье
"7 января в 5:07 поступило сообщение о пожаре на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово городского округа Раменское. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение бытовок на площади 240 кв.м. В 5:30 пожар был локализован на указанной площади, в 6:05 ликвидировано открытое горение", - сказали в пресс-службе главка.
В результате пожара погибли восемь человек и один пострадал.
Причина пожара устанавливается. На месте работают оперативно-следственные бригады.
В главке сообщили, что все погибшие - граждане Таджикистана.
Однако посольство Таджикистана в РФ не подтвердило информацию о таджикском гражданстве у погибших, говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в фейсбуке.
"Посольство сообщает, что информация, распространенная рядом российских СМИ о погибших и пострадавших гражданах Таджикистана во время пожара в тепличном хозяйстве в Раменском районе Московской области 7 января 2020 года, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В дипмиссии уточнили, что сотрудники посольства выяснили это, побывав на месте происшествия.
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