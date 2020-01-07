Более 20 машин столкнулись на трассе Пермь-Екатеринбург

07.01.20 12:42

© РИА Новости. МЧС РФ

7 января. Interfax-Russia.ru - Массовые дорожные аварии произошли на трассе Пермь-Екатеринбург в Пермском крае из-за тумана, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального главка МВД во вторник.

"Сегодня около 12:05 (10:05 мск) на 17 км автодороги Пермь - Екатеринбург в короткий временной интервал произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. По предварительным данным, механические повреждения получило 21 транспортное средство", - сказали в пресс-службе.

Информацией о пострадавших ведомство пока не располагает.

Одной из причин аварий стал сильный туман на этом участке дороги. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествий.

В пресс-службе регионального Минздрава агентству уточнили, что в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали два человека, один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Телеграм-канал регионального министерства территориальной безопасности сообщает, что погибших в результате аварий нет.

"Из-за аварии движение на данном участке автодороги сильно затруднено, организован объезд аварийного участка через село Лобаново", - говорится в сообщении.

Движение по двум полосам планируется восстановить в ближайшее время.

В пресс-службе министерства добавили, что в район ДТП направлено три автобуса для обогрева участников аварий. На месте происшествий работают три наряда сотрудников ГИБДД.

По данным сервиса Gismeteo, в районе Лобаново температура воздуха в настоящее время установилась на отметке минус 14 градусов.