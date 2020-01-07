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07.01.20 12:45
Следствие оценит действия должностных лиц после гибели 3 детей при пожаре в Ярославской области
"Следствие намерено проверить и дать уголовно-правовую оценку на предмет халатности действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних, а также тех, в чьем ведении находится исполнение требований законодательства о пожарной безопасности", - сказала "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Кристина Гузовская.
По ее словам, следствие в обязательном порядке будет выяснять причины и условия, которые привели к случившейся трагедии.
Как сообщалось ранее, пожар в деревянном одноэтажном доме в деревне Кучеры произошел ночью во вторник. В результате в Борисоглебскую центральную больницу с ожогами были доставлены 42-летний мужчина и 38-летняя женщина, трое детей в возрасте пяти, восьми и 11-ти лет погибли.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
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