Следствие оценит действия должностных лиц после гибели 3 детей при пожаре в Ярославской области

07.01.20 12:45

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

7 января. Interfax-Russia.ru - Следственные органы дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики в связи с гибелью трех малолетних детей при пожаре в Борисоглебском районе Ярославской области.

"Следствие намерено проверить и дать уголовно-правовую оценку на предмет халатности действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних, а также тех, в чьем ведении находится исполнение требований законодательства о пожарной безопасности", - сказала "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Кристина Гузовская.

По ее словам, следствие в обязательном порядке будет выяснять причины и условия, которые привели к случившейся трагедии.

Как сообщалось ранее, пожар в деревянном одноэтажном доме в деревне Кучеры произошел ночью во вторник. В результате в Борисоглебскую центральную больницу с ожогами были доставлены 42-летний мужчина и 38-летняя женщина, трое детей в возрасте пяти, восьми и 11-ти лет погибли.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).