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07.01.20 13:46
Более 450 тыс. москвичей и гостей столицы воспользовались городским транспортом в рождественскую ночь
"Свыше 450 тыс. пассажиров выбрали городской транспорт для поездок в Рождественскую ночь с 6 на 7 января. Это на 6% больше, чем годом ранее. Тогда метро, МЦК и наземным транспортом воспользовались 425 тыс. пассажиров", - сказали в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, транспорт в Рождественскую ночь работал дольше обычного.
"Более 313 тысяч жителей и гостей столицы воспользовались метро и МЦК с 22:00 до 02:00. Популярностью пользовались станции, расположенные вблизи храмов, куда в главные православные праздники приходят множество верующих", - сказали в департаменте.
Наземный транспорт за минувшую ночь перевёз более 140 тыс. пассажиров. Работа 168 маршрутов была продлена до 03:00 ночи, ходили регулярные ночные маршруты, сообщили в пресс-службе.
В департаменте отметили, что до 02:00 ночи была продлена работа Московских центральных диаметров.
"В Сочельник пассажиры совершили 15 тыс. поездок по маршрутам МЦД-1 и МЦД-2", - сказал собеседник агентства.
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