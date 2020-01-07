Более 450 тыс. москвичей и гостей столицы воспользовались городским транспортом в рождественскую ночь

07.01.20 13:46

© РИА Новости. Владимир Астапкович

7 января. Interfax-Russia.ru - Московским транспортом в рождественский сочельник воспользовалось более 450 тыс. человек, это на 6% больше, чем годом ранее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы во вторник.

"Свыше 450 тыс. пассажиров выбрали городской транспорт для поездок в Рождественскую ночь с 6 на 7 января. Это на 6% больше, чем годом ранее. Тогда метро, МЦК и наземным транспортом воспользовались 425 тыс. пассажиров", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, транспорт в Рождественскую ночь работал дольше обычного.

"Более 313 тысяч жителей и гостей столицы воспользовались метро и МЦК с 22:00 до 02:00. Популярностью пользовались станции, расположенные вблизи храмов, куда в главные православные праздники приходят множество верующих", - сказали в департаменте.

Наземный транспорт за минувшую ночь перевёз более 140 тыс. пассажиров. Работа 168 маршрутов была продлена до 03:00 ночи, ходили регулярные ночные маршруты, сообщили в пресс-службе.

В департаменте отметили, что до 02:00 ночи была продлена работа Московских центральных диаметров.

"В Сочельник пассажиры совершили 15 тыс. поездок по маршрутам МЦД-1 и МЦД-2", - сказал собеседник агентства.