Постпредство опровергло информацию о задержании свердловского постпреда за браконьерство

07.01.20 14:01

© РИА Новости. Владимир Родионов

7 января. Interfax-Russia.ru - Информация о задержании в Подмосковье постоянного представителя Свердловской области Александра Овчарова по подозрению в браконьерстве, распространённая ранее рядом СМИ, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба свердловского постпредства во вторник.

"Задержания лиц, указанных в ряде российских СМИ, сотрудниками полиции не производилось, уголовное дело по факту незаконной охоты не возбуждалось, указанные лица к административной и иной ответственности не привлекались", - говорится в сообщении.

6 января СМИ сообщили, что двое мужчин были задержаны в Подмосковье по подозрению в браконьерстве. Одним из них, по данным СМИ, был Овчаров.