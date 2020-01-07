Матвиенко: городская больница Кисловодска требует срочного ремонта

07.01.20 19:35

© РИА Новости. Александр Кряжев

7 января. Interfax-Russia.ru - Руководство Кисловодска должно развивать инфраструктуру курорта и провести срочный ремонт городской больницы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Популярность Кисловодска среди российских туристов растет - в праздники количество "гостей одного дня" достигает 25 тысяч человек. Поэтому инфраструктуру курорта нужно развивать в том числе и с учетом сезонных изменений численности населения. Это касается в первую очередь медицинских объектов. Городская больница в ее нынешнем виде новым требованиям явно не соответствует. Не говоря уже о том, что она требует срочного ремонта", - приводит пресс-служба Совета Федерации слова Матвиенко, посетившей во вторник Кисловодск.

Она поручила включить модернизацию городской больницы в программу на 2020 год.

"Сегодня, в день Рождества Христова мы посетили храм святого великомученика и целителя Пантелеймона, покровителя врачей. Глядя на состояние городской больницы, впору молиться святому о работающих здесь докторах и лежащих здесь пациентах. Модернизация жизненно необходима. Ускорьте завершение разработки проектно-сметной документации, а средства будут выделены в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - обратилась спикер Совета Федерации к руководству Кисловодска.

Кроме того, в свете поручений президента по модернизации первичного звена здравоохранения Матвиенко поставила властям курорта задачу уже в этом году начать работы по реконструкции городской поликлиники.