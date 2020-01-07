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07.01.20 19:52
ХК "Спартак" победил СКА в матче Континентальной хоккейной лиги
Результат встречи, прошедшей в Москве, - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу "Спартака".
В составе московской команды голами отметились Федор Малыхин, Илья Зубов и Робин Ганзл. В составе СКА единственный гол провел Андрей Кузьменко.
Это третья победа "Спартака" над СКА в нынешнем сезоне. 7 и 20 октября москвичи в Петербурге победили армейцев со счетом 3:2. В первом случае в овертайме, во втором - в основное время.
"Спартак" в этом сезоне играет под руководством Олега Знарка - бывшего наставника СКА.
"Спартак" набрал 56 очков и занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. СКА здесь на втором месте, 63 очка.
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