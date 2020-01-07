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07.01.20 20:38

Техготовность большого десантного корабля "Орск" смогли восстановить за сутки

© РИА Новости. Владимир Астапкович
7 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудники 13-го судоремонтного завода Черноморского флота (Севастополь) за сутки провели работы по сервисному обслуживанию большого десантного корабля (БДК) "Орск", сообщила пресс-служба предприятия во вторник.

"Несколько дней назад СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля "Орск", выполнявшего задачи дальнего похода. 4 января корабль своим ходом зашел в Севастопольскую бухту и был взят "под опеку" специалистами ФГУП "13 СРЗ ЧФ" Минобороны России", - говорится в пресс-релизе.

"В течение суток специалисты турбо-дизельно-монтажного цеха провели работы на одном из дизелей, восстановив техническую готовность двигательной установки корабля", - отметила пресс-служба завода.

6 января ремонт дизеля был завершен, "Орск" покинул Килен-бухту для продолжения решения поставленных перед кораблем задач.

БДК проекта 1171 "Орск" является одним из самых "возрастных" кораблей, находится во флотском строю с 1968 года. Его экипаж неоднократно решал боевые задачи в дальней морской зоне, в том числе у берегов Сирии.

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