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08.01.20 11:30

Россиян на разбившемся в Иране самолете не было

© РИА Новости. Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
8 января. Interfax-Russia.ru - Россиян среди пассажиров разбившегося в Иране лайнера "Боинг-737" авиакомпании МАУ не было, заявили в посольстве РФ в Тегеране.

"По имеющейся информации, среди пассажиров лайнера "Боинг-737" авиакомпании МАУ российских граждан не было. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии", - говорится в сообщении в Твиттере посольства РФ в Иране.

По данным сервиса Aviation Newsroom, отслеживающего данные о полетах воздушных судов, большинство погибших - 73 человека - граждане Канады, 71 - граждане Ирана, 8 - граждане Швеции, 6 - граждане Афганистана, 4 - граждане Германии, 3 - граждане Великобритании.

В свою очередь в МИД Украины сообщили о гибели 82 граждан Ирана, 63 - Канады, 11 - Украины, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Как сообщало иранское информагентство FARS, в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране вскоре после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 737-800 международных авиалиний Украины, следовавший из Тегерана в Киев. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

Причиной катастрофы самолета украинской авиакомпании вблизи аэропорта Тегерана стало возгорание двигателя, сообщило иранское информагентство IRNA со ссылкой на представителя аэропорта.

В сообщении отмечается, что возгорание двигателя было вызвано техническими неполадками.

Как заявил местным СМИ представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде, спасательные команды были направлены на место крушения. По его словам, на борту находилось 170 пассажиров.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли, сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

"По предварительной информации представителя авиакомпании Международные авиалинии Украины, 8 января 2020 года после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли. Уточненная информация по погибшим гражданам Украины будет отправлена дополнительно", - сказал заместитель директора Департамента - начальник Управления консульского обеспечения Василий Кирилыч в комментарии "Интерфакс-Украина" в среду.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призывает не торопиться с выводами о причинах крушения украинского самолёта в Иране, их установит следствие.

"Страшная катастрофа в Тегеране с украинским авиалайнером. Судя по всему, никто не выжил. Техническая неисправность? Ошибка экипажа? Теракт? Покажет только следствие, никаких поспешных версий строить нельзя", - написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

Он отметил, что посольство РФ выясняет, были ли на борту россияне.

"Как бы то ни было, искренние соболезнования всем родственникам и близким погибших, вне зависимости от гражданства. Скорбим вместе с народом Украины", - отметил сенатор.

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