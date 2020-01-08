Партию советской военной техники восстановят в Севастополе к 9 мая

08.01.20 09:00

© РИА Новости. Сергей Аверин

8 января. Interfax-Russia.ru - Боевую машину "Андрюша" и истребитель танков - установку СУ-100 восстановят в Севастополе к 9 мая для участия в параде Победы, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

"В нынешнем году планируется восстановить 5 образцов, в том числе: противотанковую самоходную артиллерийскую установку СУ-100, тяжёлую самоходную-артиллерийскую установку ИСУ-122 на базе танка ИС с калибром орудия 122 мм и ИСУ-152 с калибром 152,4 мм, а также боевую машину реактивной артиллерии БМ-31-12, получившую прозвище "Андрюша", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что также восстановят автомобиль ЗИС-12 с зенитной автомобильной прожекторной установкой.

Работу по восстановлению техники ведут военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы Черноморского флота.

"За плечами военнослужащих ремонтного подразделения уже имеется двухлетний опыт восстановления и постановки на ход оружия Победы: танков Т-34 и ИС-2, самоходной артиллерийской установки СУ-76 и легендарной "Катюши" - пусковой установки БМ-13, которые уже принимали участие в Параде Победы в городе-герое Севастополе в 2018 и 2019 годах", - сообщили отдел информационного обеспечения ЧФ