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08.01.20 09:05
Экипажи Су-25СМ на юге России до лета проведут более 30 учений
"В зимнем периоде обучения экипажи штурмовиков Су-25СМ примут участие в более чем 30 различных учениях, выполнят около 1,5 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых будут решать задачи по уничтожению авиационных парков боевых машин, объектов ПВО, баз условного противника, крупных складов горюче-смазочных материалов и живой силы", - сообщили в пресс-службе округа.
Там отметили, что учения запланированы на территории республик Северного Кавказа, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.
Зимний период обучения в Вооруженных силах России: 1 декабря - 1 июня.
Су-25, разработанный компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК), предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.
Серийно самолёты этого типа выпускались на двух авиазаводах - в Улан-Удэ (учебно-боевые Су-25УБ) и в Тбилиси (боевые Су-25). Всего за 1981-1991 годы построено 1 тыс. 320 экземпляров Су-25.
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