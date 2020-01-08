Договорились: Москва и Киев подписали контракт о продолжении транзита газа
  
Под небольшой процент: правительство ввело льготные кредиты для бизнеса на Дальнем Востоке
   
Мост как неуважение: в США осудили запуск ж/д сообщения между Россией и Крымом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
08.01.20 09:05

Экипажи Су-25СМ на юге России до лета проведут более 30 учений

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
8 января. Interfax-Russia.ru - Штурмовики Су-25СМ до 1 июня 2020 года будут задействованы в трех десятках учений на юге страны, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"В зимнем периоде обучения экипажи штурмовиков Су-25СМ примут участие в более чем 30 различных учениях, выполнят около 1,5 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых будут решать задачи по уничтожению авиационных парков боевых машин, объектов ПВО, баз условного противника, крупных складов горюче-смазочных материалов и живой силы", - сообщили в пресс-службе округа.

Там отметили, что учения запланированы на территории республик Северного Кавказа, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.

Зимний период обучения в Вооруженных силах России: 1 декабря - 1 июня.

Су-25, разработанный компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК), предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

Серийно самолёты этого типа выпускались на двух авиазаводах - в Улан-Удэ (учебно-боевые Су-25УБ) и в Тбилиси (боевые Су-25). Всего за 1981-1991 годы построено 1 тыс. 320 экземпляров Су-25.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.01.20 19:52
ХК "Спартак" победил СКА в матче Континентальной хоккейной лиги
.
  07.01.20 13:46
Более 450 тыс. москвичей и гостей столицы воспользовались городским транспортом в рождественскую ночь
.
  06.01.20 11:58
Станцию "Южный порт" на "салатовой" ветке московского метро построят в 2023 году
.
  06.01.20 10:07
В Москве продлят работу метро и МЦК в рождественскую ночь
.
  05.01.20 16:08
Москвичи просят ускорить программу реновации жилья
.
  05.01.20 15:19
Акция по сбору новогодних елей в переработку началась в Москве
.
  04.01.20 13:35
Сильный ветер, снег и гололедица ожидаются в столичном регионе до конца суток
.
  04.01.20 13:19
К весне в новой Москве построят тепличный корпус площадью в три футбольных поля
.
  03.01.20 13:54
Нормативы подушевого финансирования школ и детских садов увеличены в Москве
.
  02.01.20 12:18
Стоимость трудового патента для мигранта в Москве выросла на 350 рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket