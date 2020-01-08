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08.01.20 09:12
Путин констатировал обострение ситуации на Ближнем Востоке
"Мы с вами договаривались, что увидимся, не откладывая в долгий ящик. Есть о чем поговорить. Имею ввиду и ситуацию, которая развивается в Сирийской Арабской Республике, и вообще в целом в регионе. Мы видим, что она, к сожалению, в регионе обостряется", - сказал Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом.
Говоря о Сирии, Путин отметил усилия Асада и совместные действия, благодаря которым ситуация в республике кардинально поменялась.
"Ситуация не просто кардинально поменялась, фактически мы являемся свидетелями восстановления сирийской государственности, Сирии как государства, целостной страны", - сказал он.
При этом Путин отметил: "Но проблем еще очень много: на севере страны, и на востоке, на северо-западе".
"Но что меня порадовало, когда ехали сейчас по Дамаску - жизнь возрождается, много транспорта на улице магазины работают, кафе", - заметил президент РФ.
Путин отметил, что еще много предстоит сделать с точки зрения восстановления сирийской экономики. "Рад возможности встретиться с вами", - сказал в заключении своей речи президент РФ.
Видеозапись встречи Путина и Асада опубликована на youtube-канале сирийского информационного агентства SANA.
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