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08.01.20 12:28
Площадь пожара в торговом комплексе в Новосибирской области увеличилась до 3,5 тыс. кв. м
"По предварительным данным, площадь пожара составляет 3,5 тыс. кв. м. Пострадавших нет. На место пожара направлены оперативные группы МЧС, пожарный поезд, аэромобильная-группировка, расчет беспилотных летательных аппаратов Сибирского спасательного центра. Развернут оперативный штаб ликвидации ЧС", - говорится в сообщении.
В настоящее время пожар локализован, идет ликвидация возгорания.
Торговый комплекс "Центральный" загорелся в 10:44 по местному времени (6:44 мск), площадь пожара составляла 3 тыс. квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.
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