Путин выразил соболезнования президентам Украины и Ирана в связи с авиакатастрофой в Тегеране

08.01.20 12:54

© РИА Новости. Михаил Маркив

8 января. Interfax-Russia.ru - Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Путин также направил президенту Ирана Хасану Рухани телеграмм с глубокими соболезнованиями в связи с гибелью иранцев и граждан ряда других стран в результате авиакатастрофы под Тегераном, сообщила кремлевская пресс-служба.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества", - написал в телеграмме глава российского государства.