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08.01.20 13:18
Утверждены новые правила маркировки парфюмерии и еще 3 товарных групп
Соответствующие постановления опубликованы на сайте правительства.
Таким образом, с 8 января 2020 запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, при этом предусмотрено поэтапное введение маркировки для каждой группы, говорится в сообщении ЦРПТ, оператора системы маркировки.
Производители, дистрибьюторы и продавцы парфюмерии обязаны до 31 марта зарегистрироваться в системе маркировки. С 1 октября 2020 года начнется обязательная маркировка парфюмерной продукции, производимой и ввозимой на территорию РФ, и передача сведений об обороте товаров в систему ЦРПТ "Честный знак". До 30 сентября 2021 года разрешается реализация немаркированных товарных остатков, произведенных или ввезенных на в Россию до 1 октября 2020 года.
Для реализации фотоаппаратов участники рынка должны зарегистрироваться в системе маркировки до 29 февраля. С 1 октября оборот немаркированных фототоваров будет запрещен. До 1 декабря 2020 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, нереализованные до 1 октября.
С 1 ноября 2020 года запрещается производство и импорт немаркированных шин, а также их продажа компаниями, работающими напрямую с производителями и импортерами. До 1 марта 2021 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, нереализованные до 1 ноября 2020 года.
Для участников рынка легпрома с 1 января 2021 года оборот немаркированных товаров будет запрещен. До 1 февраля 2021 года все участники рынка обязаны промаркировать товарные остатки.
Пилотные проекты по маркировке этих товаров завершились 30 ноября 2019 года. В них принимали участие производители, дистрибьюторы, представители розничной торговли.
"Мы готовы к многократному росту числа участников и операций в системе. В приложении "Честный знак" выполнено более 2 млн проверок кодов маркировки, аудитория приложения за последние три месяца увеличилась в пять раз. Все новые товарные группы уже интегрированы в приложение", - сказал генеральный директор "Оператор-ЦРПТ" Дмитрий Алхазов, процитированный в сообщении.
Правительство РФ также утвердило постановление "Об обеспечении доступа к информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации". В рамках системы "Честный знак" бизнес, получая в "одном окне" и в режиме онлайн данные о движении продукции, сможет оптимально планировать производство, снижать запасы и повышать оборачиваемость продукции, рассчитывает ЦРПТ.
ЦРПТ является совместным проектом USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).
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