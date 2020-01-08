Утверждены новые правила маркировки парфюмерии и еще 3 товарных групп

08.01.20 13:18

© РИА Новости. Виталий Белоусов

8 января. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ утвердило правила маркировки духов и туалетной воды, фотоаппаратов, шин и изделий легкой промышленности.

Соответствующие постановления опубликованы на сайте правительства.

Таким образом, с 8 января 2020 запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, при этом предусмотрено поэтапное введение маркировки для каждой группы, говорится в сообщении ЦРПТ, оператора системы маркировки.

Производители, дистрибьюторы и продавцы парфюмерии обязаны до 31 марта зарегистрироваться в системе маркировки. С 1 октября 2020 года начнется обязательная маркировка парфюмерной продукции, производимой и ввозимой на территорию РФ, и передача сведений об обороте товаров в систему ЦРПТ "Честный знак". До 30 сентября 2021 года разрешается реализация немаркированных товарных остатков, произведенных или ввезенных на в Россию до 1 октября 2020 года.

Для реализации фотоаппаратов участники рынка должны зарегистрироваться в системе маркировки до 29 февраля. С 1 октября оборот немаркированных фототоваров будет запрещен. До 1 декабря 2020 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, нереализованные до 1 октября.

С 1 ноября 2020 года запрещается производство и импорт немаркированных шин, а также их продажа компаниями, работающими напрямую с производителями и импортерами. До 1 марта 2021 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, нереализованные до 1 ноября 2020 года.

Для участников рынка легпрома с 1 января 2021 года оборот немаркированных товаров будет запрещен. До 1 февраля 2021 года все участники рынка обязаны промаркировать товарные остатки.

Пилотные проекты по маркировке этих товаров завершились 30 ноября 2019 года. В них принимали участие производители, дистрибьюторы, представители розничной торговли.

"Мы готовы к многократному росту числа участников и операций в системе. В приложении "Честный знак" выполнено более 2 млн проверок кодов маркировки, аудитория приложения за последние три месяца увеличилась в пять раз. Все новые товарные группы уже интегрированы в приложение", - сказал генеральный директор "Оператор-ЦРПТ" Дмитрий Алхазов, процитированный в сообщении.

Правительство РФ также утвердило постановление "Об обеспечении доступа к информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации". В рамках системы "Честный знак" бизнес, получая в "одном окне" и в режиме онлайн данные о движении продукции, сможет оптимально планировать производство, снижать запасы и повышать оборачиваемость продукции, рассчитывает ЦРПТ.

ЦРПТ является совместным проектом USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).